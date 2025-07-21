Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 49 Kişi Gözaltına Alındı, 24 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 49 Kişi Gözaltına Alındı, 24 Kişi Tutuklandı
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Düzce'de yapılan güvenlik denetimlerinde 19 bin şahıs sorgulanırken, 49 aranan şahıs yakalandı ve 24 kişi tutuklandı. Ekipler, çeşitli silah ve mermiler ele geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 19 bin şahıs sorgulandı, aranan 49 şahıs yakalandı, 24'ü tutuklandı.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından 14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 19 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 49 kişi gözaltına alınırken, 24 kişi tutuklandı. Aramalarda 2 adet tabanca, 91 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör ve 3 adet kesici delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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