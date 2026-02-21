Emniyet Konuralp'de huzur uygulaması yaptı

Düzce'nin Konuralp bölgesinde polis ekipleri tarafından geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlere Asayiş, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narko timleri, bekçiler ve Çevik Kuvvet ekipleri katıldı. Belirlenen noktalarda kurulan uygulama noktalarında güzergah üzerinde seyir halinde bulunan tüm araçlar tek tek durdurularak detaylı kontrolden geçirildi. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapılırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi. Araçların bagaj bölümleri ve iç kısımlarında da denetimler yapılarak herhangi bir suç unsuruna karşı titiz inceleme yürütüldü.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde emniyet kemeri kullanımı, araç muayene durumu, sigorta, plaka ve cam filmi uygulamaları mercek altına alındı. Usulsüzlük tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanırken, eksiklikleri bulunan bazı araçların trafikten men edildiği öğrenildi. Narkotik ekipleri ise şüpheli görülen araç ve şahıslar üzerinde arama çalışması yaparak uyuşturucu maddeye karşı denetim gerçekleştirdi. Uygulama süresince bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Yetkililer, bu tür huzur uygulamalarının il genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek, kamu düzenini bozacak hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı