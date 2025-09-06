Haberler

Düzce'de Feci Trafik Kazası: 30 Araç Birbirine Girdi, 1 Ölü 16 Yaralı

Düzce'de Feci Trafik Kazası: 30 Araç Birbirine Girdi, 1 Ölü 16 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında toplam 30 araç birbirine girdi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yol, kazaların yaşanmasına neden oldu.

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında toplam 30 araç birbirine girdi. Kazalarda 16 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazalar, Anadolu Otoyolu Düzce ile Sakarya'nın Hendek ilçesi gişeleri arasında Düzce sınırları içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sağanak yağış nedeniyle yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi kazaları peşi sıra getirdi. 4 ayrı noktada yaşanan trafik kazalarında içlerinde otomobil, cip, tır, kamyon gibi araçların olduğu 30 araç birbirine girdi. Kazlarda toplam 16 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce ve Sakarya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, otoyol Ankara istikameti kazalar nedeniyle trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Köpeğini yanından ayırmadı

Diğer yandan, kaza yapan bir otomobilde yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak boyunluk takıldı. Daha sonrasından yaralı şahıs ayağa kalktı ve ambulansı beklemeye başladı. Bu sırada araçta bulunan köpeğini yanına alan şahıs, can dostunu bir an olsun yanından ayırmadı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fiyatlar 36 kat artmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, AK Parti harekete geçti

Fiyatlar 36 kat artmıştı! Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi
Komşusu şikayet eden yandı! Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor

Komşusu şikayet eden yandı! Cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor
Silah ruhsat harçlarına yüzde 100 zam: Taşıma ruhsatı 158 bin lira oldu

Bu zamma en çok Karadenizliler üzülecek: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Eczanelerde yeni dönem: Yapılan ölçümler e-Nabız'a aktarılacak

Eczanelerde yeni dönem başlıyor: Artık direkt aktarılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceza alacak mı? Dursun Özbek, Barış Alper için son kararını verdi

Dursun Özbek, Barış Alper için son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.