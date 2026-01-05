Haberler

Ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, çelik bariyerlere sapladı. Olayda araç sürücüsü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyerlere ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Yüner idaresindeki 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Bariyerin motor kısmından girip arka kapıdan çıktığı feci kazada, araç adeta hurdaya döndü.

Olay yerinde can verdiler

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç sürücüsü Doğan Yüner ile yanındaki İsmet Gülyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Yüner ve Gülyar'ın cansız bedenleri, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Kaza anı saniye saniye kamerada

İki kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, otoyol üzerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde sağ şeritte seyreden aracın kontrolden çıkarak, emniyet şeridindeki bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

