TEM'de hafif ticari araç bariyerlere saplandı, 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
TEM Otoyolu Düzce geçişinde bariyerlere ok gibi saplanan hafif ticari araçtaki iki kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyerlere ok gibi saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi Üçköprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Yüner idaresindeki 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Bariyerin motor kısmından girip arka kapıdan çıktığı feci kazada, araç adeta hurdaya döndü.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç sürücüsü Doğan Yüner ile yolcu İsmet Gülyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Yüner ve Gülyar'ın cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
