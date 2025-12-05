Haberler

Düzce'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Düzce'de bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle bina dumanla kaplandı. Olayda 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Düzce (İHA) – Düzce'de elektrik panosu kaynaklı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.30'da Aziziye Mahallesi 1050 Bulvar üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle kısa sürede binayı duman kapladı. Bina sakinleri panikle apartmandan çıktı. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Tahliye işlemleri sırasında dumandan etkilenen 1 kişi ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
