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Düzce'de denetimlerde 1762 sürücüye ceza yazılırken 259 araç trafikten men edildi

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Düzce'de denetimlerde 1762 sürücüye ceza yazılırken 259 araç trafikten men edildi
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Düzce'de 16-25 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 297 araç, bin 458 motosiklet ve 336 okul servisi kontrol edildi. Denetimlerde 1762 sürücüye idari para cezası uygulanırken 259 araç trafikten men edildi; ekipler denetimlerin artacağını bildirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, kurallara riayet etmeyen sürücülere geçit vermiyor. Son bir haftada denetimlerde bin 762 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 16-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 16 bin 297 araç, bin 458 motosiklet ve 336 okul servisi kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu görülen bin 762 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 259 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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