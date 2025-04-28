Düzce'de Çatıda Yangın, Mahalle Sakinleri Sokakta

Çatıda çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

- İtfaiye daireye balkondan girerken, sokağa inen mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi

DÜZCE - Düzce'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangına sebebiyet veren daireye balkondan giren itfaiye ekipleri sobayı söndürürken, sokağa inen mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Aydınpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, binada oturanları da bağırarak ikaz etti. Bazı apartman sakinleri üzerlerine battaniye alarak aşağıya indi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısındaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına sebebiyet veren daireyi de kontrol etmek isteyen ekipler, evde kimsenin olmaması nedeniyle polis gözetiminde daireye balkondan girdi. Evde yanmakta olan sobayı söndüren itfaiye ekipleri, sobayı ve boruları balkona çıkartarak tehlikeyi bertaraf etti. Mahalle sakinleri ise sokağa çıkarak söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar, söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.