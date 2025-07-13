Düzce'de Bahçesini Sularken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Düzce'de Bahçesini Sularken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
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Düzce'nin Aşağı Yörük Köyü'nde, Melen Çayı'ndan bahçesine su çekmek için hazırlık yapan İlhan Kıbrıs, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Düzce'de bir kişi, Melen Çayı'nda bahçesini sularken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Düzce Merkez'e bağlı Aşağı Yörük Köyü Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhan Kıbrıs, Melen Çayı'ndan motorla bahçesine su çekmek için hazırlık yaparken bir anda yere yığıldı. Hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, İlhan Kıbrıs'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 5 ay önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Kıbrıs'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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