Düzce'de Bahçesini Sularken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Düzce'de bir kişi, Melen Çayı'nda bahçesini sularken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Düzce Merkez'e bağlı Aşağı Yörük Köyü Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhan Kıbrıs, Melen Çayı'ndan motorla bahçesine su çekmek için hazırlık yaparken bir anda yere yığıldı. Hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, İlhan Kıbrıs'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 5 ay önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Kıbrıs'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE