Düzce'de arazi kavgası: 1 yaralı

Düzce'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaoğlu köyünde arazi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada E.K., tarlada çalıştığı sırada N.K'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan N.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli E.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı