Düzce'de Aranan Şahıs Muğla'da Operasyonla Yakalandı

Düzce'de Aranan Şahıs Muğla'da Operasyonla Yakalandı
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Muğla'nın Ula ilçesinde, tasarlayarak öldürme ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan bir şahıs, özel harekat ekipleri ve drone desteği ile yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve para ele geçirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde Düzce ilinde tasarlayarak öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Özel Hareket ekipleri ve Drone destekli operasyonda yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan müşterek çalışmada, Düzce İlamat Bürosunca 'Tasarlayarak Öldürme' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan hakkında 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şüpheli bir şahıs Ula ilçesinde saklandığı villada Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda; AK-47 Kalaşnikof, 2 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız toplu tabanca, Glock marka ruhsatsız suikast tabancası, 287 adet değişik milimetrelerde fişek, 2 adet balistik yelek, 6 adet tabancalara ait şarjör, 5 bin 870 Euro, 19 bin 300 Dolar, 71 bin 605 TL nakit para ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Aranan şahıs ile birlikte olduğu tespit edilen iki şüpheli şahıs ateşli silahlar kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alındı. 3 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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