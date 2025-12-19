Aranan 10 kişi jandarma tarafından yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında 10 kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

Düzce'de güvenlik güçleri aranan şahısların yakalanması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Aranan şahısların yakalanması için 1-19 Aralık tarihleri arasında Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 4 yıl ve üzeri cezası bulanan 10 kişiyi yakaladı. Bu kapsamda Merkez İlçede kullanmak İçin uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 5 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 16 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile aranan 1 şahıs, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, Çilimli ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçu ve mala zarar verme suçlarından 18 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, Otoyolda bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, Gölyaka ilçesinde dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - DÜZCE