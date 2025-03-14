Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu! Örgüt lideri dahil 49 gözaltı
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş

Şinasi Yurtsever'in ölümünden annesinin haberi yokmuş

Düzce'de Araçlarını Park Eden Gençlere Ceza: 24 Bin TL

Düzce'de Araçlarını Park Eden Gençlere Ceza: 24 Bin TL
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, karayolu kenarında müzik açarak çiftetelli oynayan 5 genç sürücünün ehliyetlerine el konulup toplam 24 bin 895 TL ceza kesildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de karayolu kenarında araçları park ederek müzik açarak yolda çiftetelli oynayan gençlerin ehliyetlerine el konuldu 24 bin 895 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi D100 Karayolunda 5 araç sürücüsü araçlarını yol kenarına park ederek müzik açıp yolda oynamaya başladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Polis ekipleri karayolunda uygunsuz şekilde parklanma yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçların olduğu görüntülere istinaden yapılan incelemelerde, ihlali gerçekleştiren 5 araç sürücünü tespit etti. Tespit edilmiş araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunun muhtelif maddelerini ihlalden toplam 24 bin 895 idari trafik cezası uygulandı. Ayrıca, sürücülerin sağlık raporu alınana kadar sürücü belgelerine de el konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
img

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
img

Araçlarda yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...

Fenerbahçe'nin elendiğini görünce canlı yayında çıldırdı
En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor

Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.