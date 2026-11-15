Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de ara tatilde otobüs terminalinde yolculara trafik polisi kemer denetimi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de ara tatilde otobüs terminalinde yolculara trafik polisi kemer denetimi yaptı Haber Videosunu İzle
Düzce'de ara tatilde otobüs terminalinde yolculara trafik polisi kemer denetimi yaptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de ara tatil nedeniyle seyahate çıkan yolculara yönelik otobüs terminalinde emniyet kemeri denetimi yapıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, otobüslerde yolculara kemerin hayati önemini anlattı; uyarıların ardından yolcular emniyet kemerlerini taktı.

Düzce'de ara tatil dolayısıyla seyahate çıkan vatandaşlara yönelik otobüs terminalinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Trafik polislerinin uyarılarının ardından yolcular emniyet kemerlerini taktı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ara tatilde şehirler arası yolculuğa çıkan vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi. Terminalden hareket etmeye hazırlanan otobüslerde kontroller yapan trafik polisleri, yolculara emniyet kemeri kullanımının hayati önemini anlattı. Özellikle trafik kazalarında emniyet kemerinin can kaybı ve yaralanma riskini azaltmadaki rolüne dikkat çeken ekipler, yolculara önemli uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında yolculara seslenen trafik polisleri, "Sevdiklerinizi üzmek istemiyorsanız, lütfen emniyet kemerinizi takınız" diyerek güvenli yolculuğun önemini vurguladı. Polis ekiplerinin bilgilendirmesi ve uyarılarının ardından otobüslerde bulunan yolcular emniyet kemerlerini taktı. Ara tatil nedeniyle artan yolcu hareketliliğine dikkat çeken ekipler, güvenli bir seyahat için emniyet kemerinin yolculuk boyunca takılı tutulması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Enes oldu: Potada dört isim var

MasterChef'te eleme heyecanı! İşte yarışmaya veda etme riski olanlar
Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağır sözler! Ağza alınmayacak ifadeler kullandı

Wanda'dan Icardi'nin sevgilisine ağza alınmayacak sözler!
Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!13

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi

5 il sarı kodla uyarıldı, İstanbul için de tarih verildi
Marvel yıldızının evine gece yarısı baskın! 3 aracını çaldılar

Ünlü oyuncunun evinde korku dolu gece! Garajı boşalttılar
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Murat Aygen'den şaşırtan itiraf! Meğer diziyi hiç bilmiyormuş

Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı, itirafıyla herkesi şaşırttı!
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru! Yanlış cevap büyük üzüntü yaşattı14

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı
TikTok rezaletleri bitmiyor! Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti27

Artık biri bu rezilliğe dur desin!
Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü

Mikrofonu kapatılan vekil çılgına döndü! Başbakana resmen meydan okudu