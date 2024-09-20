Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Ambulansa Yol Vermeyen Kamyona Ceza Uygulandı

Düzce'de Ambulansa Yol Vermeyen Kamyona Ceza Uygulandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen kazada, yaralıları hastaneye taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyona 690 lira ceza kesildi. Minibüs kazasında 3'ü ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen kazada yaralıları hastaneye taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyona 690 lira ceza uygulandı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Harmantepe mevkiinde fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçmuş kazada 3'ü ağır 22 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ambulansa D-100 Karayolu üzerinde bir kamyon dakikalarca yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerası ile an ve an kaydedilirken, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Araç plakasından yapılan sorgulamada aracı Ş.A'nın kullandığını tespit ederek karayollarının ilgili maddelerinden araca 690 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Cumayeri 3-sayfa trafik Sağlık Hukuk Kaza

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu
Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });