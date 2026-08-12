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Düzce'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Düzce'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Düzce’de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzce'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele kapsamındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetim ve uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 7 kişi tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Geri Gönderim Merkezi teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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