Haberler

Düzce'de 26 bin 783 kişi tek tek sorgulandı

Düzce'de 26 bin 783 kişi tek tek sorgulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de jandarma ve polis ekiplerince 6-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan şok uygulamalarda 26 bin 783 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı. Bunlardan 24'ü tutuklanırken, operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 24'ü tutuklandı.

Düzce'de güvenlik birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Polis ve jandarma tarafından 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalarda 26 bin 783 şahıs sorgulanırken, aranan 56 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 24'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Denetimlerde ise 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 29 mermi, 6 şarjör ve 27 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar! Sanık sinir krizi geçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı! Ölümle böyle burun buruna geldiler

Baba ve kızları denizde dehşeti yaşadı!
Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı

Van Gölü'nde seviye yükseldi su altında kaldı: Binlerce yılda oluşuyor
Galatasaray ilk transferini yaptı, imzaya geliyor

Galatasaray ilk transferini yaptı, imzaya geliyor
Aydemir Akbaş’ın eşi Beyhan Benek Akbaş vefat etti

Aydemir Akbaş’ın eşi Beyhan Benek Akbaş vefat etti
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı

19 yaşındaki genç, 112 milyon liralık mirasını bakın kime bıraktı
AHBAP soruşturması sonrası gözler ABB'ye çevrildi! İlk açıklama geldi

İş birliği iddiası gündem yarattı! Merakla beklenen açıklama geldi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar