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Düzce'de Trafik Denetimlerinde 204 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 204 Araç Trafikten Men Edildi
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Düzce'de 3-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 465 araç ve 2 bin 218 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan bin 38 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 204 araç trafikten men edildi. Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 16 bine yakın araç kontrol edilirken 204 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 3-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 465 araç, 2 bin 218 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 38 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 204 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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