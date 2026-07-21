Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 binden fazla araç ve motosiklet denetlenirken, kusurlu görülen bin 53 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de emniyet ve jandarma birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmaları sürüyor. Trafik ekipleri tarafından 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 12 bin 910 araç, 2 bin 880 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 53 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 189 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı