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Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı
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Düzce'de 13-19 Temmuz'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 790 araç ve motosiklet kontrol edildi, 1053 sürücüye ceza uygulandı, 189 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 binden fazla araç ve motosiklet denetlenirken, kusurlu görülen bin 53 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de emniyet ve jandarma birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmaları sürüyor. Trafik ekipleri tarafından 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 12 bin 910 araç, 2 bin 880 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 53 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 189 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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