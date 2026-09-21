Düzce'de 14-20 Eylül 2026'da 14 bin 695 araç denetlendi, 179'u trafikten men edildi

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DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 695 araç, motosiklet ve okul servisi denetlendi, 179 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 14- 20 Eylül 2026 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 14 bin 695 araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 217 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı179 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı