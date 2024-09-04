Üye Girişi
Haberler

Duyarlı vatandaşlardan kedi operasyonu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in bir otomobilin motor kaputuna giren kedi, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarılarak araca girdiği 18 kilometre mesafedeki yaşam alanına geri bırakıldı.

Duyarlı vatandaşlardan kedi operasyonu

MERSİN - Mersin'in bir otomobilin motor kaputuna giren kedi, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarılarak araca girdiği 18 kilometre mesafedeki yaşam alanına geri bırakıldı.

Olay, Erdemli ilçesinde Türbe Caddesi'nde yaşandı. Soner Balcı isimli vatandaş sokakta arkadaşını beklediği esnada bir otomobilin motor kaputundan kedi sesi geldiğini duydu. Otomobilin hareket etmesi halinde kedinin zarar görebileceğini düşünen Balcı, çevrede otomobilin sahibini aradı. Bir süre sonra da otomobilin sahibinin gelmesi üzerine vatandaşlar kedi için kurtarma çalışması başlattı. Önce kedinin yeri tespit edildi, ardından bir esnaf kediyi sıkıştığı yerden çıkararak otomobilin içine bıraktı.

Bu tür olaylarda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade eden Soner Balcı, "Buradan geçerken kedi sesi duydum, motor kaputunun içine girmiş. Mahalle sakini Adnan abi kurtardı, arabanın içine koydu. Şimdi araç sahibi arkadaş Arpaç'a götürüp yavru kediyi yerine bırakacak. Yarası yok. Herhangi bir yarası yok sapasağlam. Duyarlılık gösterip kurtardık kediyi, herkes yardımcı olsun hayvanlarımıza" dedi.

Sürücü daha önce aracını park ettiği ve yavru kediyi de gördüğü ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Hacıhalilarpaç Mahallesine giderek kediyi ailesine kavuşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

Kadın müşteriyi taciz ettikleri yetmezmiş gibi kocasını da öldüresiye dövdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı? Dilruba Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Sokak ropörtajı videosunda Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi etti? Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi? Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı MasterChef Belle Helene tarifi! En güzel Belle Helene tarifi! Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene için malzemeler! We are the best Galatasaray ne demek?
title