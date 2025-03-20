Duvarda Asılı Kalan Otomobili Polis Kurtardı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, duvarda asılı kalan otomobili polis ekipleri, sürücüyü direksiyon başına geçirip iterek alt yola düşmekten kurtardı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, polislere teşekkür etti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde duvarda asılı kalan otomobili alt yola düşmekten polis ekipleri kurtardı.
Kaza, Deretarla Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 1 metre yüksekliğindeki duvarda asılı kaldı. İhbar üzerine gelen trafik polisi ekipleri, çekici çağırdı. Sürücüyü direksiyon başına geçiren ekipler, otomobili arkadan iterek alt yola düşmekten kurtardı. Kazayı yara almadan ve aracında hasar oluşmadan atlatan sürücü polislere teşekkür etti. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa