Dut toplarken ağaçtan düşüp yaralandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip düşen Dursun Ş., kafasında kırıklarla hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip düşen Dursun Ş., yaralandı.
Olay, Alaplı Karaağaç bayırı Yazıcıoğlu binanın arka bahçesinde meydana geldi. Dursun Ş., evin bahçesindeki ağaca çıkıp dut toplamaya başladı. Dursun Ş. bir süre sonra dengesini kaybedip zemine düştü. Yaralanan Dursun Ş. yakınlarının çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursun Ş.'nin düşme esnasında kafasının zemine çapması sonucu kırıklar oluştuğu öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı