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Burdur'da Mahsur Kalan Kedi, Kurtarma Ekibine Akrobatik Kaçışla El Salladı

Burdur'da Mahsur Kalan Kedi, Kurtarma Ekibine Akrobatik Kaçışla El Salladı
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Burdur'da 7 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşerek 2 gün mahsur kalan kedi, kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmak üzereyken düz duvarı tırmanarak kendini dışarı attı ve gözden kayboldu. Ekiplerin 1 saatlik hazırlığının ardından gerçekleşen operasyonda kedi, kafese alınmadan hemen önce akrobatik bir kaçış sergileyerek olay yerinden uzaklaştı.

Burdur'da 7 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen ve 2 gündür mahsur kalan kedi, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik hazırlığının ardından başlatılan kurtarma çalışması sırasında adeta akrobatik bir kaçış gerçekleştirdi. Kurtarma personelinin kediyi yakalamak üzere olduğu sırada kedi, 7 metrelik düz duvarı tırmanarak kendisini dışarı atan kedi daha sonra gözden kayboldu.

Olay, Cemil Mahallesi Aşçı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin yaklaşık 7 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen kedinin 2 gündür burada mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Kedinin bulunduğu alana güvenli şekilde ulaşabilmek için ekipler yaklaşık 1 saat boyunca gerekli ekipman ve iniş hazırlıklarını yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kurtarma personeli, ip merdiven yardımıyla dar alana inerek kedinin bulunduğu noktaya ulaştı. Kedi, güvenli şekilde kafese alınarak yukarı çıkarılmak üzereyken beklenmedik bir şekilde harekete geçti. Kurtarma personelinin kediyi tam yakalamak üzere olduğu sırada kedi, 7 metrelik düz duvarı tırmanarak boşluktan dışarı çıkmayı başardı. Kendi imkanlarıyla kurtulan kedi, olay yerinden hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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