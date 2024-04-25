Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı

Kasım ayından beri tutuklu bulunan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirme suçundan hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıkların tutukluk halinin devamına kadar verildi. Dava sonrası Dilan Polat'ın arkadaşı, Banu Parlak'a saldırdı.

BEDDUALAR SAVURDU

Duruşma sonrasında Dilan Polat'ın arkadaşı Ebru Özen'in Banu Parlak'ın yanına giderek yüzüne tükürdüğü ileri sürüldü. Olay sonrasında Instagram hesabından paylaşım yapan Özen, "Senin suratına tükürmek az gelir s.ç..k gerekir. Allah bin belanı" diyerek ateş püskürdü.

"ALLAH ÇIKARTSIN SENDEN"

Yaptığı paylaşımda Banu Parlak'ın duruşmadaki ifadesinde "Şikayetçiyim, dilekçem doğru. Dükkanımın kurşunlanmasında akşam 9'da Dilan beni aradı. 'Sılayı içeri aldılar, Engin'i de ve beni alacak bak yapma' dedi. O gece dükkanım kurşunlandı" demesine sinirlenen Özen, "Senin kadar ş...ini görmedim! Benim yanımda aradı benim numaramdan aradı seni. Bu şekilde asla konuşmadı ve sen üzüldüğünü, dua ettiğini söyledin Sıla için. Hayatın yalan senin. İftiralarında boğul. Allah çıkartsın senden kat kat! Telefon kayıtları çıksa hangi yüzle bakacaksın insanların yüzüne" dedi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu belirtildi. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti.Sana bu prim fazla bile.Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra" şeklinde yaptığı açıklamayla Parlak'a tehdit mesajı gönderdiğine yer verildi. Bu mesajdan kısa bir süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla, Engin Polat, Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan ülkesindeki bağlantılarıyla kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile irtibat kurduğu kaydedildi.

İddianamede şüpheliler Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batin Can Gökdemir'in hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, belirtildi. Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istendi. Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları istendi. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.