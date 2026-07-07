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Boşanma aşamasındaki eşini durakta vurdu: Ağır yaralı

Boşanma aşamasındaki eşini durakta vurdu: Ağır yaralı
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Şanlıurfa'da bir şahıs, durakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak ağır yaraladı.

Şanlıurfa'da bir şahıs, durakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki E.D. (60) ile kocası A.D. (67), durakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada A.D. yanında bulundurduğu silahla karısına ateş açtı. Yere yığılan kadını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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