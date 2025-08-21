Durağan'da Belini İnciten Vatandaşa Greyderle Yardım

Sinop'un Durağan ilçesinde belini inciten bir vatandaş, köy hizmetleri greyderiyle açılan yoldan patpat motorla ambulansa ulaştırıldı. Arazinin sarp olması nedeniyle ambulans hasta yerine ulaşamazken, greyderin yardımıyla hasta sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Durağan ilçesine bağlı Sarıyer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetten köyüne gelen bir vatandaş, köyünün tarihi yerlerini gezmek için yakınlarıyla birlikte dolaşmaya çıktı. Akşam saatlerinde köye dönüş yolunda dengesini kaybederek düşen vatandaş, belini incitti. İlk anda durumu fark etmeyip bir süre sonra yürüyemez hale geldi.

Yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak arazinin sarp ve yolun kapalı olması nedeniyle ambulans hastanın yanına ulaşamadı. Bunun üzerine köy hizmetlerine ait greyder devreye girerek yolu açtı. Ekiplerin yoğun çabasıyla hasta, patpat motoruna bindirilerek greyderin açtığı yoldan ambulansın bulunduğu noktaya kadar taşındı. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ilk müdahalesinin ardından Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİNOP

