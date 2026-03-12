Haberler

Tekirdağ'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı: Sürücüye 210 bin TL ceza uygulandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir sürücü aracını bırakıp kaçtı. Olayla ilgili çalışmalar sürerken, sürücüye toplam 210 bin TL ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan bir sürücü, aracını bırakıp kaçtı. Olayla ilgili polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 22.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 10 ALT 872 plakalı bir araca "Dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen aracıyla kaçtı. Bir süre sonra aracını yol kenarında bırakan sürücünün yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından araç muhafaza altına alınırken, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araç nöbetçi yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan, sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/4 (dur ikazına uymayarak kaçmak) ve 46/2-h (araçların ters istikamette sürülmesi) maddeleri kapsamında toplam 210 bin TL idari para cezası uygulandığı ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

