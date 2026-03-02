'Dur' ihtarına uymamanın bedeli ağır oldu: 400 bin TL rekor ceza uygulandı

Burdur'da plakasını bandana ile kapatarak polisten kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, ters yöne girdiği esnada bir otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken sürücüye gerekli maddelerden yaklaşık 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasını bandana ile kapatan motosiklet sürücüsü E.R.Ö. polis ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacının ardından motosikletli ters yöne girerek polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Bu esnada İ.H. idaresindeki 15 LC 424 otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün ehliyetin olmadığını tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ters şeritten ilerlemek 90 bin lira, plakasız araç kullanmak 46 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira ve ruhsat sahibine ehliyetsiz kullandırmaktan 40 bin lira, kask takmadan motosiklet sürmekten 5 bin lira toplamda ise yaklaşık 400 bin lira idari para cezası uygulanırken motosikleti 60 gün trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı