Dur ihtarına uymadı...Yakalanınca, ' Arkadaşım şaka yapıyor sandım' dedi

Bursa'da polis ekiplerini gören minibüs sürücüsü güzergah dışına çıkarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakaladığı sürücü, "Polisleri arkadaşım zannettim, şaka yapıyor diye düşündüm" dedi.

Olay, Osmangazi ilçesi, Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri güzergah dışında gezen 16 M 0212 plakalı yolcu minibüsünden şüphelenince durdurmak istedi. Bunun üzerine Ali Burak K. ile minibüsteki arkadaşları Yusuf C. ve Yağız K. bir anda kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise peşine takıldığı minibüsü yaklaşık 10 dakika kovaladı. Kovalamaca devam ederken, diğer polis ekipleri ise Yüksek İhtisas Kavşağı'nı barikat kurarak yolu kapattı. Barikatlara takılan sürücü ve arkadaşları daha fazla ilerleyemeyince teslim olmak zorunda kaldı.

"Şaka sandım"

Minibüs şoförü Ali Burak K., basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusu üzerine polis takibini şaka zannettiğini belirterek " Korktum kaçtım. Dün de minibüsün sahibi yolda gördü beni. Gaza bastı sağımdan, solumdan takip etti. Ben onların polis olduğunu anlamadım. Polisleri şaka yapan arkadaşım sandım. Araç sahibinin arkadaşıyla dün yolda şakalaştık,yolda arkamdan geliyordu, polisleri o sandım. Arkadaşla yolda birbirimizi gördüğümüzde gaza basıyoruz." dedi.

Aracı inceleyen polisler, minibüste bir miktar uyuşturucu madde buldu. Ayrıca polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye bin 600 TL ceza kesilirken; Ali Burak K.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Gözaltına alınan Ali Burak K. ile 2 arkadaşı kan tahlili yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. - BURSA