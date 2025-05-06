Dünürler arasında silahlı kavga: Baba ve oğul yaralandı

ÇORUM - Çorum'da dünürler arası çıkan silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 8. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç çift arasında yaşanan tartışmanın ardından kadın babaevine döndü. Olaydan üç gün sonra eşini arayan kadın, kendisini evden almasını istedi. Bunun üzerine damat, babasıyla birlikte kayınpederinin evine gitti.

İddiaya göre, burada taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada damadın babası, tabancayla ateş ederek kayınpeder A.G.'yi bacağından, gelininin kardeşi E.G.'yi ise elinden vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın şüphelisini gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.