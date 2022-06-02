Dün akşam saatlerinde yaşanan selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı - Haberler

Dün akşam saatlerinde yaşanan selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan selin ekili alanlarda sebep olduğu zararın boyutu bugün gün yüzüne çıktı. Birçok ekili alan selden zarar görürken, tarlalar kullanılmaz hale geldi.

Şuhut ilçesine bağlı Efeköy ile Ağzıkara köylerinde dün gece saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Gece bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından iş makineleriyle olay yerine ulaştı. Konteynerde mahsur kalan 9 kişi, iş makinesi yardımıyla güvenli alana çıkarıldı. Bu sabah ise bölgeye hasar tespit ekipleri sevk edilirken, köylülerin ekili alanlarının birçoğunun sel nedeniyle zarar gördüğü ortaya çıktı. Su borularının sel altında kaldığı afette, fasulye tarlaları da kullanılmaz hale geldi.

Selden ekili haliyle 50 bin lira zararının olduğunu belirten tarla sahibi Şerafettin Çalışkan isimli vatandaş, "Orada köprü var köprüden gelmiş, böyle tarlalara geçmiş, fasulye ektik, götürmüş bu şekildi. Tahmini olarak 50 bin lira zararım var. Bu tarla temizlenecek, bir şeyler yapılacak. Geri eski haline getirmemiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor" diye konuştu.