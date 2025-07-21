Dümen Arızası Yaşayan Yelkenli Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Köyceğiz Ekincik Koyu açıklarında dümen arızası nedeniyle acil yardım talep eden 6 kişilik yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Köyceğiz Ekincik Koyu açıklarında seyreden ve içinde 6 kişi bulunan yelkenli tekne dümen arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla Köyceğiz Ekincik koyu açıklarında dümen arızası yaşayan ve içinde 6 kişi bulunan 16 metre boyundaki yelkenli tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası tekne KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Fethiye'de emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa