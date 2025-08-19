Dümen Arızası Nedeniyle Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Ece Marina'ya emniyete alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Kızılada önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Kızılada önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tahlisiye-5 botuna yedeklenen tekne Ece Marina'da emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa