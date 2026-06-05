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Kahramanmaraş'ta otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk hastanede tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin karıştığı trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Karaziyaret Mahallesi Aslanbey Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde C.Ü. yönetimindeki 46 AEZ 056 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan U.Y. (13) idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü çocuk ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü C.Ü. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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