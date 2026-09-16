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Dükkana giren yılan paniğe sebep oldu

Dükkana giren yılan paniğe sebep oldu
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Çankırı’da bir iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çankırı'da bir iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çankırı'da bir dükkana giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Yılan, itfaiye personelinin titiz çalışmasıyla yakalanarak, yerleşim alanından uzak bir bölgede doğal ortamında salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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