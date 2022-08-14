Düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı
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Düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı Niğde'de bir düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı.
Düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı
NİĞDE - Niğde'de bir düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı.
Merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesinde yanılış yerleştirilen havai fişekler düğüne gelen davetlilerin üzerine düştü. Bir anda vatandaşlar sağ sola kaçışmaya başladı. Yaralananın olmadığı olay bir cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Kısa bir panikten sonra düğün kaldığı yerden devam etti.
İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - 3. Sayfa