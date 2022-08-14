Düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı Düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı Niğde'de bir düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı. Düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı NİĞDE - Niğde'de bir düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı. Merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesinde yanılış yerleştirilen havai fişekler düğüne gelen davetlilerin üzerine düştü. Bir anda vatandaşlar sağ sola kaçışmaya başladı. Yaralananın olmadığı olay bir cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Kısa bir panikten sonra düğün kaldığı yerden devam etti. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen Niğde 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.