Düğünde Havaya Atılan Paralar Kavgaya Neden Oldu

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İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde havaya atılan paraları kapmaya çalışan çocuklar, iki aile arasında tartışmaya yol açtı. Tartışma büyüyerek sokağa taşındı ve kavga çıktı. Olay anları kameraya yansıdı.

Düğünde havaya atılan parayı çocuklar kaptı, aileler birbirine girdi: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta çocuklar, düğünde havaya atılan paraları alınca ortalık karıştı. İki ailenin yakınları arasında başlayan tartışma, sokağa taşarak kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir düğünde, havaya atılan paraları küçük çocuklar alarak kaçtı. Bu nedenle düğüne katılan misafirlerle bazı aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Düğüne katılan diğer misafirlerinde olaya dahil olmasıyla büyüyen tartışma sokağa taşarak kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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