Düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi ağır yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu Mashar Uğurlu başından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından polis, iki kişiyi gözaltına aldı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düğünde havaya ateş açılması nedeniyle bir kişi başından vurularak ağır yaralandı.
İlçe merkezindeki düğün sırasında havaya ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlardan biri Mashar Uğurlu'nun (44) başına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Uğurlu, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düğün sonlandırılırken olaya ilişkin çalışma başlatan polis, iki kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa