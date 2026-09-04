Düğünde havaya ateş açan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da katıldığı bir düğün töreninde havayı Ateş açan şahıs polis tarafından yakalanırken, şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, düğünde görevli sivil polis ekipleri, havaya ateş açan S.Y.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmada şüpheli, üzerinde tabancayla yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 6 boş kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı