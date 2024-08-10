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Düğünde havaya açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düğünde havaya sıkılan mermiler sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olayın kazara meydana geldiği belirtilirken, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düğünde havaya sıkılan mermiler 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de ağır yaralanmasına yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Ören beldesi Tamyanı Mahallesi'nde Bilal Yetim (62), oğlu Rıdvan'ın düğünü sırasında havaya rastgele açılan ateş sonucu kafasına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Aynı silahtan çıktığı düşünülen mermilerden biri de Hüseyin Ölçücü'ye (58) isabet etti. Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ölçücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu kritik olan Bilal Yetim ise önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne, ardından Trabzon Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan bir kişinin emniyet güçlerine teslim olduğu bildirildi. Olayın kazara meydana geldiği belirtilirken, hayatını kaybeden Hüseyin Ölçücü ve ağır yaralanan Bilal Yetim'in akraba oldukları öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eynesil giresun Ören Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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