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Düğünde çıkan tartışma sırasında damat gelini herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü

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Mısır'ın başkenti Kahire'de bir düğün esnasında çekilen görüntü kısa sürede büyük ses getirdi. Neden çıktığı bilinmeyen tartışma sırasında damadın geline salonun orta yerinde tokat attığı ve hakaretler savurduğu görüldü.

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen bir düğün töreninde yaşananlara ilişkin görüntüler infial yarattı.

Neden çıktığı belli olmayan tartışma sırasında damat, gelini ailelerin gözü önünde tekme tokat dövdü. Salonun orta yerinde geline tokat atan damada araya giren aile bireyleri engel olmaya çalışırken, yaşanan gerilime ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.

Düğünde çıkan tartışma sırasında damat gelini herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (8)

Ahmet25 :

Türkiye'den haber bulamayınca, saçma haberlere muhtaç kaldınız.

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MEHMET TORBALI:

damat mı vidyonun orjinalinde gelinin saldırdığı görülüyor yine de siz bilirsiniz

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Cemal Güneş:

yandın be damat o gelin seni sonra çok kötü becerecek

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kanady kanady:

Mısırlı internet sitelerine ve orada yayılan videoya göre damat, şaka yaptığını ve olayın gerçek olmadığını söyledi.

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Selanikli vedat:

Bizim mallar bitti sıra geldi dısardaki dvrlara !! Gelin yol yakın iken kurtarsın kendini

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Anyone Jees:

Allah rızası için artık hergun şu saçma sapan seyleri haber yapmayı bırakın. Ülke yangın yeri olmuş , kadın cinayetleri, çocuk istismarlari, bebek katilleri, terör saldirilari , ekonomi almış başını gitmiş , siz haber bulamayıp Mısır'daki viral kurgu haberi gerçek haber gibi yayinliyorsunuz. Bırakın artık bu politikamızı , yakında kimse sizi okumaya başlayacak...!!!

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volkan yucebas:

düğün kostümlü amerikan güreşi gbi

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Halil Yarbaşı:

Gelin damada saldırıyor damatta ne yapsın nefsi müdafa yapıyor

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