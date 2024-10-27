Düğünde çıkan tartışma sırasında damat gelini herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir düğün esnasında çekilen görüntü kısa sürede büyük ses getirdi. Neden çıktığı bilinmeyen tartışma sırasında damadın geline salonun orta yerinde tokat attığı ve hakaretler savurduğu görüldü.
Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen bir düğün töreninde yaşananlara ilişkin görüntüler infial yarattı.
Neden çıktığı belli olmayan tartışma sırasında damat, gelini ailelerin gözü önünde tekme tokat dövdü. Salonun orta yerinde geline tokat atan damada araya giren aile bireyleri engel olmaya çalışırken, yaşanan gerilime ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.
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