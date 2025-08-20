Düğün Şovunda Sıvı Azot Kazası: 8 Yaşındaki Kız 19 Gün Yoğun Bakımda Kaldı

Nevşehir'de düzenlenen bir düğünde sahne şovu sırasında kullanılan sıvı azot, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun üzerine döküldü. Vücudunun yüzde 16'sı donan küçük kız, 19 gün yoğun bakımda kalarak 7 operasyon geçirdi.

Olay 27 Temmuz'da Avanos'ta yaşandı. Ailesiyle birlikte yakınlarının düğününe katılan Elif Simay Tiftik, salonda arkadaşlarıyla oynarken, gösteri amacıyla kullanılan sıvı azot cihazından çıkan buharın yanına gitti. Güvenlik önlemi alınmadan yapılan gösteri sırasında cihazdan fışkıran sıvı azot küçük kıza sıçradı. Elbiseleri vücuduna yapışan Elif'in vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

Ailesi tarafından önce Avanos Hastanesi'ne götürülen Elif, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya gönderilen küçük kız, 19 gün yoğun bakımda tedavi gördü ve 7 kez ameliyat edildi.

Anne Necla Tiftik, "Düğüne yeni gelmiştik, gelin ve damat sahneye çıkınca bir anda ortalık buhar oldu. O sırada kızımın yandığını fark ettik. 19 gün yoğun bakımda yattı, 7 operasyon geçirdi" dedi.

Baba Yusuf Tiftik ise "Çocuklar salonda oynuyordu, cihazdan çıkan soğuk buhar aniden fışkırdı. Kızım yanıyorum diye bağırarak yanıma geldi. Ne bir uyarı vardı, ne de güvenlik şeridi. İşletmeden ve cihazı bilinçsizce kullanan kişiden şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Küçük Elif de yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben oynarken çıkan buhara elimi uzatmıştım. Birkaç saniye sonra cihazın yanından su gelmeye başladı. Kıyafetlerim vücuduma yapıştı. Tedavi sürecim çok zor geçti. Bir daha düğüne gitmek istemiyorum." - NEVŞEHİR