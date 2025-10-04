Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu!

Haberler

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir düğün salonunda arkadaş grubu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken; polis ekipleri inceleme başlattı.

Malatya'da bir düğün salonunda arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre, düğün salonunda bir araya gelen arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DÜĞÜN SALONUNDAKİ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu E.K., S.Ö. ve A.K. bacaklarından, O.Z. ise karın bölgesinden yaralandı.

YARALANAN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
