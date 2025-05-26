Düğün Salonunda Taş Kemerin Devrilmesi: Bir Doktor Hayatını Kaybetti

Düğün Salonunda Taş Kemerin Devrilmesi: Bir Doktor Hayatını Kaybetti
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İzmir Menemen'de bir anaokulu etkinliği sırasında düğün salonunda devrilen taş kemer sonucu doktor Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetti, eşi Güler Baltacı ise kritik durumda hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktorun hayatını kaybettiği olayda gözaltı sayısı 3 oldu

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde bir anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte düğün salonunda bulunan taş kemerin yıkılması sonucu ağır yaralanan doktor hayatını kaybederken, karısı yaşam mücadelesi veriyor. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma dahilinde 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay dün Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bulunan Verdant Düğün Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine, düğün salonunun çıkışında bulunan taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken AFAD ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çiftlerden Mehmet Fatih Baltacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler Baltacı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin de bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İfadeleri ortaya çıktı

Şüphelilerin jandarmadaki ifadesinde, kemer üzerinde branda olduğu, rüzgarın etkisiyle kemerli yapıyı bu brandanın yıktığı, yaşanan olaydan ötürü üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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