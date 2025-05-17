Düğün Salonunda Disko Topu Gelinin Üzerine Düştü

Düğün Salonunda Disko Topu Gelinin Üzerine Düştü
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Düğün Salonunda Disko Topu Gelinin Üzerine Düştü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir düğün salonunda disko topu gelinin üzerine düştü. Olay anı kameraya yansıdı, yaralanan gelin ve misafirler hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamakta.

En özel gününde üstüne disko topu böyle düştü

Yaralanan gelinin görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğün salonunda disko topunun tavandan koparak gelinin üstüne düştüğü anlar kameraya böyle yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. B.M. ve B.S'nin kına gecesi için bir araya gelen misafirler büyük bir şok yaşadı. Salonun içinde bulunan hareketli disko topu koparak gelin ve iki misafirin üzerine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde gelinin dans ettiği anda disko topunun gelinin üstüne düştüğü görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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