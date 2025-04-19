Düğün Öncesi Yumruklu Kavga Kameralara Yansıdı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, düğün öncesi kalabalık bir grup arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda bir kişi fenalık geçirirken, vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı.
Düğün öncesi yumruklu kavga kamerada
KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde düğün öncesinde kalabalık bir grup arasında yumruklu kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavga, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple düğün öncesi kalabalık bir grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavgayı bazı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Bir kişi yaşanan olay sebebiyle fenalık geçirerek yere yığıldı.
Vatandaşların tarafları ayırmasıyla ortalık zorlukla sakinleştirildi. O anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa