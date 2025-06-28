Düğün Öncesi Silah Avına Çıkan 4 Kişiye Baskın: 2 Tutuklama

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğün eğlencesi öncesi silahlandıkları tespit edilen 4 kişiye yönelik polis ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirilirken gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gümüşpala Doğançay Mahallesi'nde, düğün sırasında silah kullanılacağı yönünde istihbari bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu B.Ç. (24), A.Ç. (20), E.F.Y. (24) ve S.Z. (21) isimli şüphelilerin silah temin ettiği belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda; 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 Uzi tipi havalı tabanca ve 361 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç. ve E.F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Ç. ve S.Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR