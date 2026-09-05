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Kırıkkale'de Düğün Magandalarına Operasyon: 8 Gözaltı

Kırıkkale'de Düğün Magandalarına Operasyon: 8 Gözaltı
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Kırıkkale'de düğünlerde silahla havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye düşüren 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 şarjör ve 380 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, jandarma ekipleri dron destekli denetimlerle düğünlerde silah kullanımını yakından takip ediyor.

Kırıkkale'de düğün magandalarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İkametlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düğünlerde silahla ateş edilmesinin önlenmesi ve olaylara karışan şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda A.Y. (57), B.Y. (48), İ.Y. (55), Y.Ö. (25), C.G. (55), Ü.K. (51), N.K. (66) ve M.G'nin (37) düğünlerde silahla havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye düşürdükleri belirlendi. Ekipler, Keskin ilçesinde 5, Merkez ilçede 3 olmak üzere toplam 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 tabanca şarjörü ve 380 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silahla ateş edilmesinin önüne geçmek amacıyla dron destekli denetimler gerçekleştiriyor. Havadan yapılan kontrollerde silahla ateş eden kişilerin tespit edilmesine yönelik görüntüler de inceleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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