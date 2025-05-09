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Düğün Konvoyundaki Magandalara 200 Bin TL Ceza

Düğün Konvoyundaki Magandalara 200 Bin TL Ceza
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Adana'da düğün konvoyundaki sürücüler, trafiği kapatıp drift atarak tehlikeli hareketlerde bulundu. 5 sürücüye toplam 200 bin TL ceza kesildi, 2 sürücünün ehliyeti alındı.

Düğün konvoyundaki magandalara ceza yağdı

ADANA - Adana'da düğün konvoyunda trafiği kapatıp drift atan 5 sürücüye, toplam 200 bin TL ceza kesilirken, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Çukurova ilçesine bağlı Uğur Mumcu Bulvarı'nda bir grup düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatıp ortalığı birbirine kattı. Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 5 sürücüyü yakaladı. Sürücülerin 2'sinin ehliyetine el konulurken drift, kazaya sebebiyet verme, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplamda 200 bin TL'ye yakın para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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